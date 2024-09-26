Риторика Путина показывает, что он боится дальнобойных ударов ВСУ, - министр обороны Литвы

Угрозы российского диктатора Владимира Путина изменить ядерную доктрину Кремля свидетельствуют о его опасениях, что Украине могут разрешить использовать дальнобойное оружие для поражения целей на территории России.
Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Мы все слышали слова Путина. Я считаю, что ключевое послание не в том, что он сказал, а в том, что, говоря о новой концепции, он четко дает понять, что предоставление Украине возможности нанесения ударов на большие расстояния является действительно важным вопросом, которого он боится", - сказал Кащюнас.
Писториус в свою очередь подчеркнул, что Запад не запуган "ядерной риторикой" Путина.
"Я могу повторить, что это риторика Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы, и нас это не должно пугать. Мы будем делать то, что считаем нужным. Он может распространять это через свои каналы, но это нас не испугает", - отметил министр обороны Германии.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России, которые расширят условия применения ядерного арсенала.
По его словам, новая доктрина будет предусматривать возможность ядерного удара в ответ на агрессию против России со стороны любого неядерного государства, если это происходит с участием или при поддержке ядерного государства.
Что такое ядерная доктрина, какие изменения анонсировал Путин и на что реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.