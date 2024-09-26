Риторика Путина показывает, что он боится дальнобойных ударов ВСУ, - министр обороны Литвы

"Мы все слышали слова Путина. Я считаю, что ключевое послание не в том, что он сказал, а в том, что, говоря о новой концепции, он четко дает понять, что предоставление Украине возможности нанесения ударов на большие расстояния является действительно важным вопросом, которого он боится", - сказал Кащюнас.

Писториус в свою очередь подчеркнул, что Запад не запуган "ядерной риторикой" Путина.

"Я могу повторить, что это риторика Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы, и нас это не должно пугать. Мы будем делать то, что считаем нужным. Он может распространять это через свои каналы, но это нас не испугает", - отметил министр обороны Германии.