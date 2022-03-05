Ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России

Из-за вторжения России, которое длится уже десятый день, украинские ритейлеры просят все международные компании уйти с российского рынка. Чтобы не финансировать государственный терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации ритейлеров, которое есть в распоряжении издания.

"Вызывает недоразумение и недоумение позиция некоторых международных компаний, которые несмотря на введение санкций США и Европейского союза, приняли решение о дальнейшей работе своих предприятий на территории государства-агрессора, а значит - о финансировании терроризма. Такая позиция свидетельствует о приоритетности собственной выгоды, а не о человеческой жизни и безопасности европейских стран", - говорится в обращении.

Таким образом, представители украинского бизнеса требуют от производителей и поставщиков продуктов питания, бытовых товаров, легкой промышленности и других товаров и изделий закрыть производство, прекратить продажи, также вести любой другой бизнес на территории РФ.

"Мы призываем не финансировать государство террористов, а поддержать мировые бренды и компании, уже принявшие решение об отказе от сотрудничества с Россией", - добавили в Ассоциации.

