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Ритейлеры Украины призвали все международные компании уйти с рынка России

Автор: Александр Мороз

Из-за вторжения России, которое длится уже десятый день, украинские ритейлеры просят все международные компании уйти с российского рынка. Чтобы не финансировать государственный терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации ритейлеров, которое есть в распоряжении издания.

"Вызывает недоразумение и недоумение позиция некоторых международных компаний, которые несмотря на введение санкций США и Европейского союза, приняли решение о дальнейшей работе своих предприятий на территории государства-агрессора, а значит - о финансировании терроризма. Такая позиция свидетельствует о приоритетности собственной выгоды, а не о человеческой жизни и безопасности европейских стран", - говорится в обращении.

Таким образом, представители украинского бизнеса требуют от производителей и поставщиков продуктов питания, бытовых товаров, легкой промышленности и других товаров и изделий закрыть производство, прекратить продажи, также вести любой другой бизнес на территории РФ.

"Мы призываем не финансировать государство террористов, а поддержать мировые бренды и компании, уже принявшие решение об отказе от сотрудничества с Россией", - добавили в Ассоциации.

Подробнее о международном бизнесе в РФ читайте в материале "Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию".

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Война России против Украины