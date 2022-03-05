Рітейлери України закликали всі міжнародні компанії піти з ринку Росії

Через вторгнення Росії, яке триває вже десятий день, українські рітейлери просять всі міжнародні компанії піти з російського ринку. Щоб не фінансувати державний тероризм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації рітейлерів, яка є в розпорядженні видання.

"Викликає непорозуміння і подив позиція деяких міжнародних компаній, які незважаючи на введення санкцій США і Європейського союзу, прийняли рішення про подальшу роботу своїх підприємств на території держави-агресора, а значить - про фінансування тероризму. Така позиція свідчить про пріоритетність власної вигоди, а не про людське життя і безпеку європейських країн", - йдеться у зверненні.

Таким чином, представники українського бізнесу вимагають від виробників і постачальників продуктів харчування, побутових товарів, легкої промисловості та інших товарів і виробів закрити виробництво, припинити продажі, також вести будь-який інший бізнес на території РФ.

"Ми закликаємо не фінансувати державу терористів, а підтримати світові бренди і компанії, які вже прийняли рішення про відмову від співпраці з Росією", - додали в Асоціації.

