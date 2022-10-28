UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ріст зупинився. В Мінагрополітики розповіли, що з цінами на яйця

Фото: ріст цін на яйця зупинився (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувалися і майже перестали рости. До того ж, підприємці мають намір збільшувати поголів’я птиці, внаслідок чого ціна знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на публікацію Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Там пояснили, що 20 жовтня середня закупівельна ціна десятка яєць становила 59,6 гривень, що на 3% вище, ніж було 13 жовтня. А станом на 27 жовтня ціна десятка становить 60,1 гривень, що вище за попередній показник лише на 1%.

У Мінагрополітики зауважили, що до кінця року посадять як мінімум 6,5 млн штук птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня.

"Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

По його словам, на зростання ціни вплинуло декілька факторів, таких як сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва через військові дії.

Раніше в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин заявила, що яйця подешевшають не раніше наступної весни.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйцяЦіни на продукти