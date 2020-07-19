Ризикуєте наслідками: Помпео пригрозив партнерам "Північного потоку-2"

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Помпео закликав компанії припинити співпрацю з "Північним потоком-2"

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео звернувся до компаній-партнерів російського проекту "Північний потік-2". Держсекретар США пригрозив компаніям наслідками.

Про це повідомляє Державний департамент США у Twitter.

Помпео закликав компанії, які підтримують будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", припинити співпрацювати та допомагати проекту.

"Це явне попередження для компаній, які допомагають і підтримують проекти для надання шкідливого впливу з боку Росії: йдіть зараз або ризикуйте наслідками", - заявив він.

Зазначимо, газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднати Німеччину та Росію через Балтійське море. Київ виступає проти цього проекту, адже після запуску цього газопроводу Росія може припинити транзитне транспортування газу через Україну в Європу. Транзит газу щорічно приносить до українського бюджету близько 3 млрд гривень.

Минулого року США ввели санкції проти "Північного потоку-2", які змусили компанію-укладальника трубопроводу зупинити роботи. Але Росія має намір завершити будівництво газопроводу, попри американські санкції.

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" цього тижня анонсував Помпео; заходи зачеплять всі компанії, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

Про те, що США обмежують право Європи вирішувати, де і як отримувати енергію, заявив міністр закордонних справ Німеччини у відповідь на анонс нових санкцій проти "Північного потоку-2".