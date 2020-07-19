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Санкций против "Северного потока-2": в ЕС просят не ограничивать их компании

Брюссель, Воскресенье 19 июля 2020 10:58
Санкций против "Северного потока-2": в ЕС просят не ограничивать их компании
Фото: "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

ЕС выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний. Так он отреагировал на новые инструкции государственного секретаря США Майка Помпео относительно нефтепроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2"

Об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, ЕС выступает против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес.

"Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной", - заявил Боррель.

Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать открытый диалог.

Напомним, государственный департамент США включит газопровод "Северный поток-2" в перечень проектов, которые попадают под санкции в рамках закона CAATSA.

Отметим, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал намерения Соединенных Штатов Америки ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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