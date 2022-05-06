Чтобы не рисковать безопасностью людей. В Тернополе запретили массовые мероприятия

Совет обороны принял решение запретить массовые мероприятия в Тернопольской области с 7 мая. Это необходимо для сохранения безопасности местных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

" Мы ввели в действие решение Совета обороны о запрете проведения массовых мероприятий, митингов, собраний и демонстраций без согласования с военной администрацией и исключительно с соблюдением мер правового режима военного положения с 7 мая включительно", - пишет Труш.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению экспертов, Россия может официально объявить войну Украине. Издание писало обо всех возможных угрозах со стороны страны-оккупанта в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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