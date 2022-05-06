ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб не ризикувати безпекою людей. У Тернополі заборонили масові заходи

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 21:26
Щоб не ризикувати безпекою людей. У Тернополі заборонили масові заходи Фото: у Тернопільській області відзавтра заборонені мітинги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада оборони прийняла рішення заборонити масові заходи в Тернопільській області з 7 травня. Це необхідно для збереження безпеки місцевих жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - пише Труш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку експертів, Росія може офіційно оголосити війну Україні. Видання писало про усі можливі загрози з боку країни-окупанта найближчими днями в матеріалі "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Тернопольская область
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо