Щоб не ризикувати безпекою людей. У Тернополі заборонили масові заходи

Рада оборони прийняла рішення заборонити масові заходи в Тернопільській області з 7 травня. Це необхідно для збереження безпеки місцевих жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

" Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно", - пише Труш.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку експертів, Росія може офіційно оголосити війну Україні. Видання писало про усі можливі загрози з боку країни-окупанта найближчими днями в матеріалі "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.