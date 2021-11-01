Риски ускорения инфляции в Украине выросли, - НБУ

Участники дискуссии отметили, что мировую инфляцию подпитывают дальнейшее подорожание энергоресурсов, дефицит сырья и комплектующих на фоне значительного совокупного спроса, а также нарушение глобальных цепочек поставок из-за пандемии. Как следствие, инфляционное давление со стороны стран - торговых партнеров продолжает усиливаться. В ожидании более продолжительного и интенсивного усиления инфляционного давления все больше центробанков стран с развивающимися рынками прибегают к повышению ключевых ставок.

Рост производственных затрат ощущают на себе и украинские предприятия. На фоне оживления экономики и улучшения деловых ожиданий бизнес также прогнозирует дальнейшее подорожание собственной продукции и услуг. Среди главных причин - рост закупочных цен на сырье и материалы, а также расходов на оплату труда. Предприятия повышают зарплаты, в том числе и из-за оживления трудовой миграции, что приводит к дефициту кадров, отметили в НБУ.

Кроме того, увеличение реальных доходов, прежде всего зарплат, поддерживает устойчивый потребительский спрос. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста розничной торговли, рекордные продажи автомобилей, существенные объемы импорта продовольствия и товаров длительного пользования. Индекс целесообразности делать крупные покупки продолжает расти. В то же время согласно опросам способность предприятий удовлетворить неожиданное увеличение спроса за счет собственных мощностей снижается четвертый квартал подряд.

"На фоне высокой инфляции медленно ухудшаются инфляционные ожидания всех групп респондентов - населения, бизнеса, аналитиков. Их дальнейшая разбалансировка является существенным риском для замедления инфляции до цели 5% в следующем году", - говорится в сообщении НБУ.

Семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 8,5% в октябре. Трое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,0% на октябрьском заседании.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП разделились. Пятеро участников дискуссии не ожидают изменений учетной ставки до конца 2021 года. Зато другая половина членов КМП считает, что НБУ должен быть готов к повышению учетной ставки уже на декабрьском заседании учитывая высокую вероятность дальнейшей реализации проинфляционных рисков и соответственно подготовить к этому участников рынка. Так, трое из них ожидают повышения ставки на 1 п. п. до конца года, а еще двое на 0,5 п. п. Почти все члены КМП ожидают учетную ставку на уровне 7,5-8% на конец следующего года. Один участник дискуссии считает, что в конце 2022 года она будет выше, чем сейчас, и составит 9%.