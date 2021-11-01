Ризики пришвидшення інфляції в Україні зросли, - НБУ

Учасники дискусії зазначили, що світову інфляцію підживлюють подальше подорожчання енергоресурсів, дефіцит сировини і комплектуючих на тлі значного сукупного попиту, а також порушення глобальних ланцюгів постачання через пандемію. Як наслідок, інфляційний тиск з боку країн - торговельних партнерів продовжує посилюватися. В очікуванні тривалішого та інтенсивнішого посилення інфляційного тиску все більше центробанків країн із ринками, що розвиваються, вдаються до підвищення ключових ставок.

Зростання виробничих витрат відчувають на собі й українські підприємства. На тлі пожвавлення економіки й поліпшення ділових очікувань бізнес також прогнозує подальше подорожчання власної продукції та послуг. Серед головних причин – зростання закупівельних цін на сировину та матеріали, а також витрат на оплату праці. Підприємства підвищують зарплати, зокрема й через пожвавлення трудової міграції, що призводить до дефіциту кадрів, зазначили в НБУ.

Крім того, збільшення реальних доходів, передусім зарплат, підтримує стійкий споживчий попит. Про це свідчать високі темпи зростання роздрібної торгівлі, рекордні продажі автомобілів, суттєві обсяги імпорту продовольства та товарів довгострокового користування. Індекс доцільності робити великі покупки продовжує зростати. Водночас згідно з опитуваннями спроможність підприємств задовольнити неочікуване збільшення попиту за рахунок власних потужностей знижується четвертий квартал поспіль.

"На тлі високої інфляції повільно погіршуються інфляційні очікування усіх груп респондентів - населення, бізнесу, аналітиків. Їх подальше розбалансування є суттєвим ризиком для сповільнення інфляції до цілі 5% у наступному році", - йдеться в повідомленні НБУ.

Семеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 8,5% у жовтні. Троє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 9,0% на жовтневому засіданні.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки думки членів КМП розділилися. П'ятеро учасників дискусії не очікують змін облікової ставки до кінця 2021 року. Натомість інша половина членів КМП вважає, що НБУ має бути готовим до підвищення облікової ставки вже на грудневому засіданні з огляду на високу ймовірність подальшої реалізації проінфляційних ризиків і відповідно підготувати до цього учасників ринку. Так, троє з них очікують підвищення ставки на 1 в. п. до кінця року, а ще двоє на 0,5 в. п. Майже усі члени КМП очікують облікову ставку на рівні 7,5-8% на кінець наступного року. Один учасник дискусії вважає, що наприкінці 2022 року вона буде вищою, ніж зараз, і становитиме 9%.