Ризики та обмеження. Що потрібно врахувати для легалізації зброї в Україні

При легалізації зброї в Україні велику увагу слід приділити питанню обмежень на володіння зброєю. Серед них має бути наявність судимості або навіть адміністративних правопорушень, що повторюються, агресивна поведінка тощо.

Про це у колонці для РБК-Україна написав радник міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Обов'язковою умовою отримання ліцензії має бути не формальна, а реальна перевірка у психіатра та нарколога", - упевнений він. Крім того, за словами Денисенка, щоб мінімізувати кількість нещасних випадків можна передбачити обов'язкові тренінги для вивчення правил поводження зі зброєю.