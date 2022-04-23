Ризики є, будемо захищатися. Зеленський про плани РФ прорубати коридор до Молдови
Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про плани Росії отримати вихід до Молдови і зокрема до невизнаного Придністров'я. Глава держави запевнив, що українці захищатимуть свою землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.
"Щодня є ті чи інші сигнали з Росії про плани захопити території. Думаю, що такі ризики з точки зору їх бажання існують", - сказав Зеленський, коментуючи плани Москви "прорубати" сухопутний коридор в Молдову.
За його словами, поки говорити про можливість реалізації цих планів Москви рано. Глава держави запевнив, що Україна захищатиме свої території.
Нагадаємо, раніше в Росії назвали цілями війни проти України захоплення південних областей країни і отримання сухопутного виходу до невизнаного Придністров'я нібито для "захисту" російськомовних.
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