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Риски ядерной войны реальны, но она недопустима, - Лавров

Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма и весьма существенны. В то же время, по его словам, Россия в этом году подписалась под констатацией недопустимости ядерной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сергея Лаврова "Первому каналу".

"Все пять лидеров постоянных членов Совета безопасности ООН подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из неё исходим.

И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать", — отметил Лавров.

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