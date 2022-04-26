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Ризики ядерної війни реальні, але вона неприпустима, - Лавров

Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни вельми і вельми істотні. Водночас за його словами, Росія цього року підписалася під констатацією неприпустимості ядерної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова "Першому каналу".

"Всі п'ять лідерів постійних членів Ради Безпеки ООН підписалися під констатацією неприпустимості ядерної війни. І це наша принципова позиція. Ми з неї виходимо.

І мені дуже не хотілося б, щоб зараз, коли, як Ви й сказали, посилаючись на шановних політологів, коли дійсно ризики вельми та вельми істотні, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати", - зазначив Лавров.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація