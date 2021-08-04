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Риск заражения COVID среди вакцинированных ниже в три раза, - исследование

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Лондон, Среда 04 августа 2021 10:42
Риск заражения COVID среди вакцинированных ниже в три раза, - исследование Фото: риск заражения COVID среди вакцинированных ниже в три раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Британские ученые заявили, что риск заболевания коронавирусом среди людей, которые получили две дозы вакцины меньше в три раза чем у тех, кто еще не получил ни одной прививки. Полностью иммунизированные реже являются переносчиками болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Исследование проводилось большой программой мониторинга COVID, что возглавляют ученые из Имперского колледжа Лондона.

Так, были проверены тесты мазков ПЦР, которые взяли у 100 тысяч вакцинированных людей в Англии с 24 июня по 12 июля.

В результате чего было обнаружено COVID-19 у 0,63% людей, или в 1 из 158.

Исследование показало, что полностью иммунизированные люди с меньшей вероятностью, чем не вакцинированные, передают вирус другим, за то, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку.

"Обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем видеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, которые получили двойную вакцинацию, могут заболеть этим вирусом",- добавляют в сообщении

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