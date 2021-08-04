Ризик зараження COVID серед вакцинованих нижче в три рази, - дослідження

Британські вчені заявили, що ризик захворювання коронавірусом серед людей, які отримали дві дози вакцини менший у три рази ніж у тих, хто ще не отримав жодного щеплення. Повністю імунізовані рідше являються переносниками хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дослідження проводилося великою програмою моніторингу COVID, що очолюють вчені з Імперського коледжу Лондона.

Так, було перевірено тести мазків ПЛР, які взяли у 100 тисяч вакцинованих людей в Англії з 24 червня по 12 липня.

В результаті чого було виявлено COVID-19 у 0,63% людей, або в 1 з 158.

Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, ніж невакциновані, передають вірус іншим, через те, що в середньому вони мають менше вірусне навантаження.

"Обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від зараження. Однак ми також можемо бачити, що ризик зараження все ще існує, оскільки жодна вакцина не ефективна на 100%, і ми знаємо, що деякі люди, які отримали подвійну вакцинацію, все ще можуть захворіти цим вірусом", - додають у повідомленні