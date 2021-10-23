UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Риск существует: в Минэнерго не исключают запуск "Северного потока-2" до сертификации

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации. Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска "Северного потока-2" без сертификации.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры", которые невозможно представить.

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur заявило, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться на несколько месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЕлена ЗеркальСеверный поток-2