Риск существует: в Минэнерго не исключают запуск "Северного потока-2" до сертификации

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности одобрения Европой запуска "Северного потока-2" без сертификации.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм - ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль допустила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры", которые невозможно представить.