Ризик існує: у Міненерго не виключають запуск "Північного потоку-2" до сертифікації

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, може бути, і ризикне",- сказала вона, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску "Північного потоку-2" без сертифікації.

Зеркаль нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм - ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом РФ Володимиром - ред.) Путіним дуже добре", - додала представник Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив понад 10 млрд. Зеркаль допустила, що в другому півріччі російський газовий монополіст запрацює "якісь цифри, які неможливо уявити.