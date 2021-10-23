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Ризик існує: у Міненерго не виключають запуск "Північного потоку-2" до сертифікації

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європа може схвалити запуск "Північного потоку-2" без сертифікації. Росія завжди використовує кризові ситуації для досягнення своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" радника міністра енергетики України Олени Зеркаль.

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, може бути, і ризикне",- сказала вона, відповідаючи на питання про можливість схвалення Європою запуску "Північного потоку-2" без сертифікації.

Зеркаль нагадала, що в кінці наступного тижня повинна пройти зустріч лідерів G20. До порядку включено питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм - ред.), який зараз ми бачимо, використаний (президентом РФ Володимиром - ред.) Путіним дуже добре", - додала представник Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив понад 10 млрд. Зеркаль допустила, що в другому півріччі російський газовий монополіст запрацює "якісь цифри, які неможливо уявити.

Нагадаємо, раніше Федеральне мережеве агентство ФРН Bundesnetzagentur заявило, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися на кілька місяців.

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МинэнергоОлена ЗеркальПівнічний потік-2