Риск снятия антироссийских санкций существует, - Мережко

Глава комитета внешней политики Верховной рады Александр Мережко считает, что существует риск отмены санкций против России со стороны Европейского союза. Об этом Мережко заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, существует две категории санкций против России со стороны ЕС - связанные с аннексией Крыма и из-за войны на Донбассе. При этом санкции из-за войны на Донбассе связаны с минскими соглашениями. В случае выхода Украины из них у Евросоюза появится возможность отмены санкций.

"Некоторые политические партии предлагают вообще отказаться от "минского формата". На мой взгляд, они не до конца осознают некоторые последствия этого шага. В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского союза появится возможность вообще отменить санкции", - сказал Мережко.

Также он отметил, что выход Великобритании из ЕС ослабил влияние и позицию Украины, так как Британия была активным украинским союзником.

Напомним, 13 марта Совет Евросоюза продлил санкции против России за агрессию в Украине. Санкции были продлены на полгода против 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций.

Также РБК-Украина писало, что, по словам Мережко, со стороны России идет попытка сорвать минский процесс. Он отметил, что все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России.