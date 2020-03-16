Ризик зняття антиросійських санкцій існує, - Мережко

Голова комітету зовнішньої політики Верховної ради Олександр Мережко вважає, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу. Про це Мережко заявив інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, існує дві категорії санкцій проти Росії з боку ЄС - пов'язані з анексією Криму та з-за війни на Донбасі. При цьому санкції за війни на Донбасі пов'язані з мінськими угодами. У випадку виходу України з них у Євросоюзу з'явиться можливість скасування санкцій.

"Деякі політичні партії пропонують взагалі відмовитися від "мінського формату". На мій погляд, вони не до кінця усвідомлюють деякі наслідки цього кроку. Зокрема, якщо ми вийдемо з мінського формату, тоді у Європейського союзу з'явиться можливість взагалі скасувати санкції", - сказав Мережко.

Також він зазначив, що вихід Великобританії з ЄС послабив вплив і позицію України, так як Британія була активним українським союзником.

Нагадаємо, 13 березня Рада Євросоюзу продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Санкції були продовжені на півроку проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Мережко, з боку Росії йде спроба зірвати мінський процес. Він зазначив, що все, що відбувається, робиться або за наказом, або за згодою президента Росії.