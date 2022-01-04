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Риск потери безвиза. Глава ГМС рассказала, чем грозит Украине миграционный кризис

Новина українською →
Украина, Вторник 04 января 2022 10:30
Риск потери безвиза. Глава ГМС рассказала, чем грозит Украине миграционный кризис Фото: глава ГМС Наталья Науменко (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Олег Черныш

Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, то это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала она.

По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, "но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.

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Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза