Риск потери безвиза. Глава ГМС рассказала, чем грозит Украине миграционный кризис
Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, то это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.
Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.
"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала она.
По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, "но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".
Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.