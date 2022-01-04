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Ризик втрати безвізу. Глава ДМС розповіла, чим загрожує Україні міграційна криза

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 10:30
Ризик втрати безвізу. Глава ДМС розповіла, чим загрожує Україні міграційна криза Фото: глава ДМС Наталія Науменко (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олег Черниш

Якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму. Мігранти будуть прагнути потрапити в країни ЄС.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - сказала вона.

За її словами, Україна, звичайно, буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, "але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. За його словами, це частина гібридної війни.

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Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу