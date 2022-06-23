Есть ли риск нападения Беларуси: что говорят эксперты

Количества и уровня боеспособности войск Беларуси недостаточно для того, чтобы провести масштабное наступление на северные регионы Украины. Минимально возможный вариант - это ведение разведывательных или диверсионных действий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Второй фронт. Есть ли угроза нового нападения на Украину со стороны Беларуси".

Недовольство внутри страны

Как пояснил изданию военный эксперт из Беларуси Егор Лебедок, во всех бригадах вооруженных сил РБ есть солдаты срочной службы и их гибель на чужой территории вызовет недовольство внутри страны. Можно сделать сводные подразделения из контрактников, но этого все равно недостаточно.

"Если говорить о самостоятельных действиях ВС Беларуси в наступлении на Украину, то единственный вариант действий, который относительно минимален по возможным потерям для ВС Беларуси - это ведение разведывательной, диверсионной деятельности и проведение специальных операций силами ССО на территории Украины", - предположил Лебедок.

Препятствование поставкам оружия Украине

Эксперты поясняют, прежде всего речь идет о перекрытии каналов поставок иностранного вооружения через западные регионы. Чтобы провести такую операцию, армия Лукашенко может наступать в направлении на Волынскую или Ровенскую область. Впрочем, есть большие сомнения, что эти задачи являются посильными для белорусских войск.

"Лукашенко заставляют воевать. Те военно-политические задачи, которые ему ставит Путин - вряд ли реальны, если ему, действительно, отводят функцию по перерезанию каких-либо коммуникаций. Скорее всего, главная задача - это открытие второго фронта, что повлечет сковывания и отвлечения части наших войск, сил и средств", - пояснил изданию координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец.

Наступление с россиянами

Большинство опрошенных РБК-Украина экспертов считают, что Беларусь может вступить в войну, если российская армия вернется к нашим северным границам.

Гипотетический сценарий - когда кремлевские боевики снова отправятся на Киевскую или Черниговскую области, а белорусы пойдут на западные регионы. Или армии РБ отведут функцию по прикрытию тылов российских войск.

"На этот момент я бы сказал, что действия белорусских ВС против Украины возможны только в случае повторного начала боевых действий российскими войсками по захвату Киева или в случае серьезного поражения ВСУ на юге, при котором на севере не останется серьезных сил и это можно использовать для открытия второго фронта с целью быстрейшего задачи поражения Украине", - предположил Лебедок.

Небольшая часть российских боевиков по-прежнему находится на территории республики. Но сейчас их точно нет в таком количестве, чтобы прорвать наши северные рубежи. Нельзя исключать, что в случае "успехов" на Донбассе Кремль может уволить часть своих сил и перебросить их для усиления своей группировки в Беларуси. Но и оборона всех северных областей Украины уже далеко не на уровне, на котором она была до 24 февраля.

Угроза ракетных ударов

Как пояснил изданию военный аналитик, полковник Сергей Грабский, весь участок границы между Украиной и Беларусью очень сложен в плане проведения любой наземной операции.

"Пока что мы не видим такой концентрации сил и средств, которые бы свидетельствовали о том, что может быть совершено сухопутную атаку. Кстати, результаты так называемой киевской и черниговской операции российских войск доказали то, что они не могут проводить нападение на том направлении сухопутными войсками ", - говорит Грабский.

При этом он обращает внимание на другой потенциальный риск, который происходит со стороны Беларуси. На аэродроме Барановичи зафиксирован прилет российских самолетов. Это означает, что Россия может увеличить интенсивность авиационных ударов по Украине.

"Мы не можем исключить возможность нанесения террористических ударов по Сарнах, Коростеня с развитием ударов по Луцку, Ровно и, возможно, по Львову и Тернополю. Но это будут чисто террористические удары, поскольку российская армия сейчас не способна проводить воздушные операции в тех масштабах, которые могли бы нанести серьезный вред и повлиять на ситуацию", - отметил Грабский.