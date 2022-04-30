Риск ядерной войны необходимо свести к минимуму, - МИД России

В Министерстве иностранных дел России заявили, что риски ядерной войны должны быть сведены к минимуму. Важно избежать вооруженного конфликта между ядерными державами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам представителя МИД Владимира Ермакова, все ядерные страны должны придерживаться логики, которая изложена в официальных документах и направлена на предотвращение ядерной войны.

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