Риск ядерной войны необходимо свести к минимуму, - МИД России
Фото: в МИД России считают, что риск ядерной войны должен быть сведен к минимуму (interfax)
В Министерстве иностранных дел России заявили, что риски ядерной войны должны быть сведены к минимуму. Важно избежать вооруженного конфликта между ядерными державами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам представителя МИД Владимира Ермакова, все ядерные страны должны придерживаться логики, которая изложена в официальных документах и направлена на предотвращение ядерной войны.
"Россия четко придерживается этого понимания", - заявил представитель МИД.
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