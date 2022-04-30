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Ризик ядерної війни необхідно звести до мінімуму, - МЗС Росії

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Субота 30 квітня 2022 16:42
Ризик ядерної війни необхідно звести до мінімуму, - МЗС Росії Фото: в МЗС Росії вважають, що ризик ядерної війни повинен бути зведений до мінімуму (interfax)
Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ризики ядерної війни повинні бути зведені до мінімуму. Важливо уникнути збройного конфлікту між ядерними державами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представника МЗС Володимира Єрмакова, усі ядерні країни повинні дотримуватись логіки, яка викладена в офіційних документах й спрямована на запобігання ядерної війни.

"Росія чітко дотримується цього розуміння", - заявив представник МЗС.

Війна Росії проти України триває шістдесят шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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