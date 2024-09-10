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Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою, - Зеленський

Вівторок 10 вересня 2024 20:29
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Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна наближає кроки партнерів, які можуть допомогти українським захисникам на полі бою. Рішучість союзників має стати значно далекобійнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав чергову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок… Які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз", - сказав президент.

За його словами, головне зараз - це рішучість, особливо партнерів.

"Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів - має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики - вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день - це завдання. Кожен день - це максимум зусиль. Обовʼязково здолаємо окупанта", - наголосив Зеленський.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, низка партнерів, зокрема США, постачають Україні далекобійні ракети з умовою не використовувати їх для ударів по території Росії.

Президент України Володимир Зеленський закликав зняти ці обмеження для ударів по російських аеродромах, але союзники поки не дають "зелене світло".

Сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

Також ЗМІ повідомили, що державний секретар США Ентоні Блінкен невдовзі відвідає Україну. Під час свого візиту він, ймовірно, оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по Росії далекобійною зброєю.

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