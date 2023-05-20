"Рішення ухвалені". У Зеленського впевнені, що Україна отримає F-16

"Залишилося два питання, які дуже інтенсивно обговорюються, як і напередодні створення танкової коаліції. Це вже практично ухвалені рішення. Я хочу, щоб ви були свідомі цього - країни ухвалили рішення. Вони вже свідомі того що нам передадуть усю цю зброю, включно з F-16", - заявив Подоляк.

При цьому, за його словами, наразі партнери обговорюють технічні питання, як логічно запустити процес передачі Україні літаків.

Подоляк пояснив, що Україна згодом отримає зброю, яка потрібна для перемоги. Він нагадав, що так утворилася танкова коаліція, а Британія вже передала далекобійні ракети Storm Shadow.

"Це вже практично "відкриті шлюзи", щоб ракети були з дальністю не лише 290 кілометрів, але й 500 кілометрів. Це так само робитиме і Франція", - сказав радник голови ОП.

F-16 для України

Нагадаємо, партнери довгий час відкидали можливість передачі Україні американських винищувачів F-16. Першою країною, яка погодилася навчати українських пілотів на сучасних літаках, була Британія.

Після цього низка європейських країн, зокрема Нідерланди, Данія і Португалія, заявили, що готові приєднатися до авіаційної коаліції, щоб передати Україні винищувачі F-16.

Вчора президент США Джо Байден заявив, що підтримує початок навчань українських пілотів на F-16. Однак він додав, що поки рішення про передачу літаків не ухвалене.

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