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"Решения приняты". У Зеленского уверены, что Украина получит F-16

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в будущем получит от партнеров американские истребители F-16. Решения уже практически приняты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"Осталось два вопроса, которые очень интенсивно обсуждаются, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы были осознаны этого - страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F -16", - заявил Подоляк.

При этом, по его словам, партнеры обсуждают технические вопросы, как логично запустить процесс передачи Украине самолетов.

Подоляк пояснил, что Украина впоследствии получит оружие, необходимое для победы. Он напомнил, что так образовалась танковая коалиция, а Великобритания уже передала дальнобойные ракеты Storm Shadow.

"Это уже практически "открытые шлюзы", чтобы ракеты были с дальностью не только 290 километров, но и 500 километров. Это так же будет делать и Франция", - сказал советник главы ОП.

F-16 для Украины

Напомним, партнеры долгое время исключали возможность передачи Украине американских истребителей F-16. Первой страной, согласившейся обучать украинских пилотов на современных самолетах, была Британия.

После этого ряд европейских стран, включая Нидерланды, Данию и Португалию, заявили, что готовы присоединиться к авиационной коалиции, чтобы передать Украине истребители F-16.

Вчера президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на F-16. Однако он добавил, что пока решение о передаче самолетов не принято.

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