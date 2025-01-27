"Обміняли ядерну зброю на війну". Зеленський згадав розмову з Трампом про Будапештський меморандум

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для газети Il Foglio.

Під час інтерв'ю Зеленський пригадав розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стосувалась Будапештського меморандуму. А також про зустріч у нормандському форматі, яка відбулась у 2019 році.

Зокрема, Зеленський нагадав, що російський диктатор Володимир Путін не дотримується свого слова.

"Путін дає слово, а потім його не тримає. Ми говорили про Будапештський меморандум і він (Трамп - ред.) чув мою позицію. Я вважаю, що так не можна було вчиняти ні з Україною, ні з Європою. Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати, чи не треба. На мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали", - сказав президент.

На думку Зеленського, 30 років тому Україні треба було відмову від ядерного озброєння міняти на реальні гарантії безпеки. В той момент це був би вступ України до НАТО.

"Це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально так міняти... На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити", - сказав Зеленський.

Будапештський меморандум

Нагадаємо, Будапештський меморандум - це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великою Британією та Росією. Тоді ці держави нібито надали Україні гарантії її територіальної цілісності, суверенітету та безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї.