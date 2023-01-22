Рішення про танки для України не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

Політичне рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини. Уповільнення постачання техніки затягує війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю elDiario.
На його думку, війна в Україні перейшла у стадію застою. На тлі цього в Європі точаться дискусії про постачання танків.
Боррель наголосив, що підтримує постачання західних танків до України, оскільки в іншому випадку війна продовжиться. Але, за його словами, рішення затягується здебільшого через позицію Німеччини.
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будуть відповідні домовленості з союзниками.
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