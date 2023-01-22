Рішення про танки для України не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

На його думку, війна в Україні перейшла у стадію застою. На тлі цього в Європі точаться дискусії про постачання танків.

Боррель наголосив, що підтримує постачання західних танків до України, оскільки в іншому випадку війна продовжиться. Але, за його словами, рішення затягується здебільшого через позицію Німеччини.

"

будуть відповідні домовленості з союзниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.