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Рішення про танки для України не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Політичне рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини. Уповільнення постачання техніки затягує війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю elDiario.

На його думку, війна в Україні перейшла у стадію застою. На тлі цього в Європі точаться дискусії про постачання танків.

Боррель наголосив, що підтримує постачання західних танків до України, оскільки в іншому випадку війна продовжиться. Але, за його словами, рішення затягується здебільшого через позицію Німеччини.

"

будуть відповідні домовленості з союзниками.

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ЕвросоюзВійськова допомогаЖозеп Боррель