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Решение по танкам для Украины не приняли в основном из-за нежелания Германии, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Политическое решение о передаче Украине танков западного образца не приняли в основном из-за нежелания Германии. Замедление поставок техники затягивает войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью elDiario.

По его мнению, война в Украине перешла в стадию застоя. На фоне этого в Европе продолжаются дискуссии о поставках танков.

Боррель подчеркнул, что поддерживает поставки западных танков в Украину, поскольку в другом случае война продолжится. Но, по его словам, решение затягивается в основном из-за позиции Германии.

"

будут соответствующие договоренности с союзниками.

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