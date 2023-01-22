Решение по танкам для Украины не приняли в основном из-за нежелания Германии, - Боррель

Политическое решение о передаче Украине танков западного образца не приняли в основном из-за нежелания Германии. Замедление поставок техники затягивает войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью elDiario.
По его мнению, война в Украине перешла в стадию застоя. На фоне этого в Европе продолжаются дискуссии о поставках танков.
Боррель подчеркнул, что поддерживает поставки западных танков в Украину, поскольку в другом случае война продолжится. Но, по его словам, решение затягивается в основном из-за позиции Германии.
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будут соответствующие договоренности с союзниками.
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