Столтенберг про постачання танків Leopard 2 Україні: консультації продовжуватимуться

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він наголосив, що з початку війни Росії проти України вид підтримки Києва постійно змінювався.

Столтенберг також додав, що Німеччина є одним із союзників, які найбільше підтримують Україну.

"Артилерія, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, а тепер і бронетранспортери на кшталт Marder: Німеччина справді є лідером у підтримці України у багатьох-багатьох сферах", - заявив він.

Нагадаємо, що рішення про передачу танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії. Польща може передати Leopard українським воїнам, не дочекавшись на рішення Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, проте вони очікують на рішення країни, яка має на них права.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, проте за однієї умови.

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