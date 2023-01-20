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Дозволять перейти до наступу: Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні

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Брюссель, П'ятниця 20 січня 2023 17:35
Дозволять перейти до наступу: Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні нових пакетів озброєння, адже це допоможе країні захиститись від нових наступів Росії та перейти до контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також дав зрозуміти у Рамштайні, що він очікує й подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ.

Також сьогодні Німеччина анонсувала свій новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.

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НАТО Єнс Столтенберг
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