Рішення прийнято. Що відомо про нового директора НАБУ Кривоноса

Хто такий Семен Кривонос

Новому керівнику НАБУ 40 років. Семен Юрійович Кривонос народився у Маріуполі 16 січня 1983.

Здобув першу вищу освіту за спеціальністю "агрономія" у Національному аграрному університеті в Києві.

У 2007-му закінчив Національну академію державного управління при Президентові України зі ступенем магістра державного управління.

2010-го отримав кваліфікацію спеціаліста права в Національному університеті біоресурсів та природокористування.

Кар'єру на держслужбі Семен Кривонос розпочав у 2007 році у столиці. Працював у Голосіївській райдержадміністрації головним спеціалістом у відділі у справах сім'ї, молоді та спорту. Пізніше працював у регіональних органах Мінюстиції у Київській та Одеській областях.

Робота в Одеській митній службі

З 2015 року – перший заступник начальника Одеської митниці. Входив до команди на той момент голови Одеської ОДА Саакашвілі. Також був членом партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Семен Кривонос реалізував антикорупційний проект, який передбачав скорочення митних процедур та боротьбу з контрабандними схемами на Одеській митниці.

У 2016-му Кривонос став переможцем конкурсу на посаду керівника регіонального відділення НАБУ в Одесі. Проте відмовився очолити відомство та повернувся на Одеську митницю.

У цей же час у ЗМІ було опубліковано розслідування, в якому Семена Кривоноса підозрювали в отриманні хабара під час його роботи в органах юстиції Київської області та прихованні інформації під час декларування. При цьому директор НАБУ Артем Ситник тоді заявив про відсутність доказів щодо висунутих звинувачень Кривоносу.

Після звільнення з Одеської митниці працював юридичним радником та радником з реформ у міжнародних та громадських організаціях.

Фото: до призначення директором НАБУ Семен Кривонос працював на посаді керівника Держінспекції архітектури та містобудування (diam.gov.ua)

На посаді керівника ДІАМ

У травні 2021 Семен Кривонос очолив Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) за рішенням уряду.

Своїми цілями на посаді керівника ДІАМ Кривонос називав викорінення корупції та схем хабарництва під час оформлення дозвільних документів. У рамках боротьби з корупцією уклав Меморандум про співпрацю з НАБУ та Міністерством розвитку громад та територій.

За словами Кривоноса, він сам став "викривачем корупції", коли звернувся до НАБУ, отримавши пропозицію про хабар у 120 тисяч доларів від одного з київських забудовників.

Так, за кілька місяців після призначення головою ДІАМ до Кривоноса звернувся представник будівельної компанії столиці з проханням допомогти отримати документ про прийняття будівлі в експлуатацію, незважаючи на порушення.

Семен Кривонос написав заяву в НАБУ, після чого почалося слідство, а правопорушника було затримано при спробі дати хабар.

Кривонос про посаду голови НАБУ

До обрання новим директором Антикорупційного бюро Семен Кривонос у січні 2023 року дав інтерв'ю РБК-Україна, в якому розповів про своє бачення розвитку антикорупційної системи в Україні.

Як він зазначив, другий етап існування НАБУ вимагатиме нових рішень, щоб зберегти досягнення та покращити результати роботи.

"Нова людина, не із системи, яка не має досвіду роботи безпосередньо в правоохоронних органах, органах, які здійснюють досудове слідство, може дати новий поштовх, нове бачення для розвитку", - заявив Кривонос.

За його словами, більшій ефективності сприятиме збільшення штатної чисельності НАБУ, а також створення в структурі відомства власної повноцінної експертної служби. Бюро має розвиватися у напрямі посилення інституційної спроможності, зокрема, шляхом реалізації положень законодавства про можливість самостійного "прослуховування" НАБУ.

"Це виключить можливість витоку інформації під час здійснення негласних слідчих дій та дасть ще більшу незалежність від тих чи інших правоохоронних та державних структур", - висловив думку Кривонос.

Після оголошення рішення про призначення керівником НАБУ Семен Кривонос подякував конкурсній комісії та Кабміну за прозорість та відкритість конкурсу, пообіцяв докласти зусиль для збереження незалежності та розбудови інституції.

"Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин буде боятись Бога, народу України та НАБУ", - заявив новий директор Бюро.

Призначення директора НАБУ і чим воно важливе

Після закінчення терміну повноважень попереднього керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у листопаді 2022 року було призначено відбір на посаду нового голови НАБУ.

Усього було допущено на конкурс 74 кандидати, кількість яких скорочувалася на кожному з етапів. Фінальний із них передбачав співбесіду на доброчесність та професійну компетентність.

У результаті комісія визначила імена трьох головних претендентів: Семен Кривонос, Сергій Гуп'як, Роман Осипчук. Ці прізвища були винесені на розгляд уряду.

6 березня 2023 Кабмін зібрався на позачергове засідання і затвердив нового керівника Бюро. Семен Кривнос став другим директором НАБУ за час роботи цього відомства.

Призначення голови НАБУ є важливим кроком на шляху до членства в ЄС. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна виконала всі рекомендації від Євросоюзу, які були озвучені під час набуття статусу кандидата.

Як зазначив прем'єр, із призначенням директора Антикорупційного бюро Україна тепер має повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.