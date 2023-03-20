Рішення прийнято. Комендантську годину у Києві скорочують: головні правила та заборони

У Києві скорочують тривалість комендантської години з 26 березня. Вона діятиме в столиці з 00:00 до 05:00 щодня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, який підписав відповідний указ.
За його словами, зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.
"Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація", - анонсував Попко.
Головні правила та заборони під час комендантської години
Своєю чергою в КМВА нагадали місцевим жителям про таке:
Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про намір місцевої влади скоротити тривалість комендантської години в столиці.
Також повідомлялося, що в Києві планують хочуть прибрати непотрібні блокпости, а деякі перевести у так званий "сплячий режим".
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