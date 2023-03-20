Решение принято. Комендантский час в Киеве сокращают: главные правила и запреты

По его словам, уменьшение длительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице.

"Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация с безопасностью", - анонсировал Попко.

Главные правила и запреты во время комендантского часа

В свою очередь в КГВА напомнили местным жителям о следующем:

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже сообщали о намерении местных властей сократить длительность комендантского часа в столице.

Также сообщалось, что в Киеве планируют убрать ненужные блокпосты, а некоторые перевести в так называемый "спящий режим".