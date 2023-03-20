Комендантську годину у Києві скоротять вже на цьому тижні: коли й що зміниться

Комендантську годину у Києві скоротять вже 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цитату мера Києва Віталія Кличко у Telegram .

Згідно з рішенням, комендантська година в Києві буде скорочена на годину і з 26 березня вона починатиметься опівночі, а не о 23:00, як зараз.

У мерії пояснили, що після скорочення комендантської години метро та наземний громадський транспорт у Києві працюватимуть на годину довше. Продовжать роботу також магазини, торгові центри та ресторани.

Комендантська година: правила

Комендантська година в Києві, як і в більшості регіонів України, була за введенням військового становища через повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни.

Згідно з встановленими правилами, у комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях. Винятком може бути, зокрема, для працівників об'єктів критичної інфраструктури (але за наявності у нього спеціальної перепустки).

При цьому, у разі повітряної тривоги у комендантську годину громадяни мають право переміщатися вулицею в укриття.