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Комендантську годину у Києві скоротять вже на цьому тижні: коли й що зміниться

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 10:52
Комендантську годину у Києві скоротять вже на цьому тижні: коли й що зміниться Фото: у Києві з 26 березня скорочують комендантську годину (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Комендантську годину у Києві скоротять вже 26 березня. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цитату мера Києва Віталія Кличко у Telegram.

Згідно з рішенням, комендантська година в Києві буде скорочена на годину і з 26 березня вона починатиметься опівночі, а не о 23:00, як зараз.

У мерії пояснили, що після скорочення комендантської години метро та наземний громадський транспорт у Києві працюватимуть на годину довше. Продовжать роботу також магазини, торгові центри та ресторани.

Комендантська година: правила

Комендантська година в Києві, як і в більшості регіонів України, була за введенням військового становища через повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни.

Згідно з встановленими правилами, у комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях. Винятком може бути, зокрема, для працівників об'єктів критичної інфраструктури (але за наявності у нього спеціальної перепустки).

При цьому, у разі повітряної тривоги у комендантську годину громадяни мають право переміщатися вулицею в укриття.

Зазначимо, раніше також було ухвалено рішення щодо удосконалення системи інженерних огорож у столиці. Так, у Києві планують прибрати частину блокпостів, а частину перевести в "сплячий режим". Такі дії пояснюють тим, що пряму загрозу бойових дій у Києві було зведено до мінімальної.

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Київ Віталий Кличко Комендантська година
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