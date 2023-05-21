"Рішення прийме командування". У ЗСУ не виключили відхід з Бахмута

"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - заявив Череватий.

Він зазначив, що українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав речник.

Ситуація у Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяви росіян про нібито захоплення Бахмута. Він заявив, що Збройні сили продовжують тримати оборону у південно-західній частині міста.

Крім того, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ змогли повернути частину панівних висот на околицях і взяти місто у напівоточення. Вона запевнила, що ЗСУ тримають оборону у районі "Літак".

Детальніше про ситуацію у місті та бої на Бахмутському напрямку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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