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Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми, - "Кіровоградобленерго"

Фото: Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Рішення НКРЕКП щодо штрафів компаній-операторів систем розподілу (обленерго) не сприяють усуненню проблем, які наявні на ринку, та мають неглибокий та необʼєктивний підхід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Кіровоградобленерго" Володимира Чернявського в коментарі для ExPro.

"Комісія поки що не бере до уваги оцінку адекватності і справедливості розподілу дефіциту електроенергії між областями. Це базова проблема. Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем і їх усуненню, а носять неглибокий і необʼєктивний підхід. Оцінюються наслідки, а не знімається базова проблема", - вказав Чернявський.

За словами Чернявського, перевірки операторів систем розподілу щодо справедливості відключень споживачів не враховують проблеми несправедливості та необʼєктивності при доведенні лімітів.

"І не стільки зі сторони технічних критеріїв обмежень, а з точки зору оцінки структури споживання електроенергії, рівня газифікації. Для розуміння, в Кіровоградській області рівень газифікації - 25%. І значна частина споживачів вимушено обігрівається електричною енергією, що впливає на обсяги її споживання. При цьому рівень централізованого теплопостачання надзвичайно низький у самому Кропивницькому, а гарячого централізованого водопостачання немає вже 20 років в жодному з міст Кіровоградської області. Якщо ми хочемо отримати обʼєктивний розподіл, то ці чинники також потрібно враховувати", - наголошує Чернявський.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

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