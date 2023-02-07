Рішення НКРЕКП про штрафи для обленерго не сприяють усуненню проблеми, - "Кіровоградобленерго"

"Комісія поки що не бере до уваги оцінку адекватності і справедливості розподілу дефіциту електроенергії між областями. Це базова проблема. Рішення та висновки НКРЕКП не сприяють викоріненню проблем і їх усуненню, а носять неглибокий і необʼєктивний підхід. Оцінюються наслідки, а не знімається базова проблема", - вказав Чернявський.

За словами Чернявського, перевірки операторів систем розподілу щодо справедливості відключень споживачів не враховують проблеми несправедливості та необʼєктивності при доведенні лімітів.

"І не стільки зі сторони технічних критеріїв обмежень, а з точки зору оцінки структури споживання електроенергії, рівня газифікації. Для розуміння, в Кіровоградській області рівень газифікації - 25%. І значна частина споживачів вимушено обігрівається електричною енергією, що впливає на обсяги її споживання. При цьому рівень централізованого теплопостачання надзвичайно низький у самому Кропивницькому, а гарячого централізованого водопостачання немає вже 20 років в жодному з міст Кіровоградської області. Якщо ми хочемо отримати обʼєктивний розподіл, то ці чинники також потрібно враховувати", - наголошує Чернявський.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.