Решения НКРЭКУ о штрафах для облэнерго не способствуют устранению проблемы, - "Кировоградоблэнерго"

"Комиссия пока не принимает во внимание оценку адекватности и справедливости распределения дефицита электроэнергии между областями. Это базовая проблема. Решения и выводы НКРЭКУ не способствуют искоренению проблем и их устранению, а носят неглубокий и необъективный подход. Оцениваются последствия, а не снимается базовая проблема", - отметил Чернявский.

По словам Чернявского, проверки операторов систем распределения по справедливости отключений потребителей не учитывают проблему несправедливости и необъективности при доказывании лимитов.

"И не столько со стороны технических критериев ограничений, а с точки зрения оценки структуры потребления электроэнергии, уровня газификации. Для понимания в Кировоградской области уровень газификации - 25%. И значительная часть потребителей вынужденно обогревается электрической энергией, что влияет на объемы ее потребления. При этом уровень централизованного теплоснабжения очень низкий в самом Кропивницком, а горячего централизованного водоснабжения нет уже 20 лет ни в одном из городов Кировоградской области. Если мы хотим получить объективное распределение, то эти факторы также нужно учитывать", - отмечает Чернявский.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.