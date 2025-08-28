Рішення НКРЕКП щодо тарифу на розподіл допоможе відновити енергомережі, - експерт

"Навряд чи можна мене віднести до прихильників рішень Національної комісії, я дуже часто їх критикую. Але сьогодні… я хотів би сказати, підтримати сьогодні комісію", - наголосив він.

За словами експерта, рішення НКРЕКП ґрунтується на результатах перевірок діяльності ОСР і спрямоване на збалансування інтересів усіх учасників ринку.

"І як мінімум, трошки покращить ситуацію в тому клубку боргів, який створився за ці роки, і в тому числі через війну були втрачені велика кількість основних фондів як НЕКу, так і операторів системи розподілу", - пояснив Трохимець.

Він також підкреслив, що ресурси для відновлення інфраструктури обмежені.

"Джерел на це відновлення тільки тарифи, інших джерел просто не передбачено", - додав він.

