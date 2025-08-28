Решение НКРЭКУ по тарифу на распределение поможет восстановить энергосети, - эксперт

"Вряд ли можно меня отнести к сторонникам решений Национальной комиссии, я очень часто их критикую. Но сегодня... я хотел бы сказать, поддержать сегодня комиссию", - подчеркнул он.

По словам эксперта, решение НКРЭКУ основывается на результатах проверок деятельности ОСР и направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.

"И как минимум, немножко улучшит ситуацию в том клубке долгов, который создался за эти годы, и в том числе из-за войны были потеряны большое количество основных фондов как НЭКа, так и операторов системы распределения", - пояснил Трохимец.

Он также подчеркнул, что ресурсы для восстановления инфраструктуры ограничены.

"Источников на это восстановление только тарифы, других источников просто не предусмотрено", - добавил он.