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Рішення про надання Україні ATACMS абсолютно не закрите, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення про надання Україні американських балістичних ракет ATACMS не закрите.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посилання на "Укрінформ".

"Це рішення відкрите. Воно абсолютно не закрите. В останній розмові з державним секретарем США ми це обговорювали. Він підтвердив, що вони проводять аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення", - заявив він. 

Міністр нагадав, що Велика Британія і Франція надали Україні далекобійні ракети.

"Буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США доєднаються до цієї коаліції", - додав Кулеба. 

Передача ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Минулого року Україна стала закликати Сполучені Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати удари по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння у України вже є реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України, однак нещодавно президент Джо Байден підтвердив, що Вашингтон розпочав розгляд передачі ЗСУ цих ракет.

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