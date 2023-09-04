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Решение о предоставлении Украине ATACMS совершенно не закрыто, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Решение о предоставлении Украине американских баллистических ракет ATACMS не закрыто.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Это решение открытое. Оно абсолютно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем США мы это обсуждали. Он подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение", - заявил он. 

Министр напомнил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты.

"Будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции", - добавил Кулеба.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В прошлом году Украина стала призывать Соединенные Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у Украины уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины, однако недавно президент Джо Байден подтвердил, что Вашингтон приступил к рассмотрению передачи ВСУ этих ракет.

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Дмитрий КулебаСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины