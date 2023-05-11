Резніков про постачання ракет з Британії: через "Тінь Бурі" проб'ється світло нашої свободи

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше висловився про передачу Україні британських далекобійних ракет Storm Shadow ("Тінь Бурі"). Він вважає, що такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Міноборони.