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Резніков про постачання ракет з Британії: через "Тінь Бурі" проб'ється світло нашої свободи

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Четвер 11 травня 2023 19:26
Резніков про постачання ракет з Британії: через "Тінь Бурі" проб'ється світло нашої свободи Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше висловився про передачу Україні британських далекобійних ракет Storm Shadow ("Тінь Бурі"). Він вважає, що такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Міноборони.

"Прогноз погоди передбачає циклон, що рухається з Великої Британії у бік України, який принесе з собою шторми. Через "Тінь Бурі" прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Більш детально про характеристики ракет, які отримує Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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