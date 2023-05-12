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Решение, которое ускорит завершение войны, - Подоляк о передаче ракет Storm Shadow

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Пятница 12 мая 2023 18:27
Решение, которое ускорит завершение войны, - Подоляк о передаче ракет Storm Shadow Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Передача ракет Storm Shadow поможет ускорить завершение войны. В то же время, их количество необходимо увеличить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, другим союзникам Украины также стоило бы принять соответствующее решение о передаче авиационных дальнобойных ракет.

"Storm Shadow. Оптимальное решение для этого этапа войны. Оптимальное решение для существенного ускорения финала. Подобные решения нужны и от других партнеров. Количество имеет значение", - написал советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия недавно официально подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Агентство раскрывало все подробности о дальнобойном оружии, которое получили наши воины. Дальность поражения до 290 километров позволит работать по целям на всей оккупированной территории, вплоть до Крымского моста.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, такие поставки помогут нашей стране победить в войне.

"Через "Тень Бури" прорвется солнечный свет нашей свободы на нашу победу", - заявил министр.

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