Решение Израиля об операции в Газе было принято после отказа ХАМАС освободить заложников

Руководство Израиля приняло решение о проведении наземной операции в секторе Газа после того, как ХАМАС отказался отпустить всех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам израильских чиновников, решение "расширить" наземные операции в Газе было принято вечером в четверг, 26 октября. Это произошло после того, как переговоры о возможном освобождении заложников зашли в тупик.

" За последние несколько часов мы значительно увеличили количество авиаударов по Газе . В дополнение к наступательной деятельности, которую мы проводили в последние дни, наши сухопутные силы расширяют свои операции сегодня вечером. ЦАХАЛ действует во всех измерениях, чтобы достичь целей войны", - сказал спикер. ЦАХАЛА Даниель Хагари.

Он заявил, что ЦАХАЛ продолжит свои удары по Газе и его окрестностям и подчеркнул, что Израиль призывает все еще остающихся в этом районе палестинских мирных жителей отправиться в южную часть Смуги, "где гораздо безопаснее".

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

По информации Армии обороны Израиля,сейчас террористы содержат более 200 заложников.

Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, являющихся гражданами Израиля.

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