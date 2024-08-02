"Рішення не було легким". Шольц пояснив видачу російського кілера Красікова

Шольц зазначив, що багато з ув’язнених у Росії побоювалися за своє здоров'я і життя, тому важливо, що "ми зробили можливим цей захист для них тут".

Канцлер Німеччини назвав нелегким рішення щодо видачі російського кілера Красікова.

"Нікому не було легко прийняти рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в’язниці", - заявив він.

Рішення про обмін Красікова ухвалила коаліція після попередніх обговорень. Лідер опозиції Фрідріх Мерц був проінформований на ранній стадії і погодився з рішенням.

Міністр юстиції Марко Бушманн, коментуючи обмін, заявив, що місяці співпраці з США зробили його можливим.

Щодо видачі Красікова Бушман сказав: "Можливо, найгірша поступка Путіну стосується моєї сфери відповідальності як міністра юстиції. Ми депортували в Росію вбивцю, який був засуджений у Німеччині відповідно до закону. Без цього кроку журналістів, політиків та інших ув'язнених не було б звільнено".

Раніше видання Welt писало, що Красікова депортували з Німеччини, але не помилували. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр міг помилувати російського вбивцю, якого було засуджено до довічного ув'язнення, але цього не сталося.

Для обміну уряд Німеччини застосував розділ 456а Кримінально-процесуального кодексу, який дозволяв депортувати росіянина. Красіков був депортований за рішенням імміграційної служби міста в Нижній Баварії, де знаходилася його в’язниця.