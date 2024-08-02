RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Решение не было легким". Шольц объяснил выдачу российского киллера Красикова

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Решение об обмене российского убийцы Вадима Красикова не было легким для Германии. Но некоторые из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel и Bild.

Шольц отметил, что многие из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможной эту защиту для них здесь".

Канцлер Германии назвал нелегким решение о выдаче российского киллера Красикова.

"Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", - заявил он.

Решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений. Лидер оппозиции Фридрих Мерц был проинформирован на ранней стадии и согласился с решением.

Министр юстиции Марко Бушманн, комментируя обмен, заявил, что месяцы сотрудничества с США сделали его возможным.

Относительно выдачи Красикова Бушман сказал: "Возможно, самая плохая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены".

Ранее издание Welt писало, что Красиков был депортирован из Германии, но не был помилован. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог помиловать российского убийцу, который был приговорен к пожизненному заключению, но этого не произошло.

Для обмена правительство Германии применило раздел 456а Уголовно-процессуального кодекса, позволявший депортировать россиянина. Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.

 

 

Большой обмен

Напомним, вчера, 1 августа, прошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. Было обменено в общей сложности 24 заключенных.

РФ освободила из тюрем политзаключенных и критиков Кремля Германия, США и страны-партнеры отпустили осужденного убийцу и заключенных, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Как известно, Германия передала России киллера Вадима Красикова. Он был осужден за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков застрелил Хангошвили в Берлине в 2019 году, за что получил пожизненный срок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОлаф Шольц