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Рішення буде завтра? У Словаччині знову погрожують заблокувати КПП на кордоні з Україною

Фото: у Словаччині знову погрожують заблокувати КПП на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Словацькі перевізники погрожують заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" в обидві сторони. Проте рішення про це, ймовірно, буде ухвалене завтра, 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) у Facebook.

Словацькі перевізники погрожують, що у разі, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українців не буде вирішена, то вони готові повністю заблокувати КПП на кордоні з Україною.

"Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке - Ужгород" в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Перевізники також повідомили, що завтра, 7 грудня, зустрінуться з міністром транспорту Словаччини Йозефом Ражом, щоб знайти рішення ситуації на кордоні.

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".

Це була вже друга спроба словаків блокувати рух вантажівок в Україну. 

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах. Вчора, 5 грудня, стало відомо, що словацькі перевізники розблокували рух вантажівок.

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два - залізничні, ще один - пішохідний.

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Кордон з Україною